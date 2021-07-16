"Достаточно высоко": власти Кузбасса оценили третью волну коронавируса в регионе

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Заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник прокомментировал высокую заболеваемость граждан на территории региона.

С его слов, в настоящий момент в Кемеровской области проходит третья волна заболеваемости китайским вирусом. Однако подъем количества пациентов с подтвержденным COVID-19 не выходит за рамки соответствия общепринятым для респираторных вирусных инфекций критериям.

По нашим оценкам, на самом деле, мы находимся достаточно высоко с точки зрения подъема волны эпидзаболеваемости. Все это соответствует тем законам эпидпроцесса, которые хорошо известны, заключил Цигельник.

Кроме того, он добавил, что большая часть пациентов на ИВЛ и кислородной поддержке это люди из старшей возрастной группы.

Да!
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