С его слов, в настоящий момент в Кемеровской области проходит третья волна заболеваемости китайским вирусом. Однако подъем количества пациентов с подтвержденным COVID-19 не выходит за рамки соответствия общепринятым для респираторных вирусных инфекций критериям.

– По нашим оценкам, на самом деле, мы находимся достаточно высоко с точки зрения подъема волны эпидзаболеваемости. Все это соответствует тем законам эпидпроцесса, которые хорошо известны, – заключил Цигельник.

Кроме того, он добавил, что большая часть пациентов на ИВЛ и кислородной поддержке – это люди из старшей возрастной группы.