Доследственная проверка началась по факту крушения в Кузбассе самолета с парашютистами

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Следователи инициировали проверку инцидента с самолетом, крушение которого унесло жизни нескольких человек.

Предварительно установлено, что разбившийся самолет L-410 осуществлял на аэродроме Танай тренировочный полет. Когда командир судна сообщил об отказе одного двигателя, было принято решение вернуться обратно, однако самолет задел крылом деревья и упал.


В настоящее время на месте крушения работает следственная группа. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Информация о точном количестве погибших и пострадавших уточняется, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.


Напомним, ранее в СМИ появились разные данные о числе погибших во время крушения.


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