Доследственная проверка началась по факту крушения в Кузбассе самолета с парашютистами

Предварительно установлено, что разбившийся самолет L-410 осуществлял на аэродроме Танай тренировочный полет. Когда командир судна сообщил об отказе одного двигателя, было принято решение вернуться обратно, однако самолет задел крылом деревья и упал.

В настоящее время на месте крушения работает следственная группа. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Информация о точном количестве погибших и пострадавших уточняется, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Напомним, ранее в СМИ появились разные данные о числе погибших во время крушения.