Дошкольники в Новокузнецке от скуки уехали на автобусе в другой район

Мужчина сообщил о необычных пассажирах в полицию и передал детей в руки стражей закона.

– Уже в Центральном районе их обнаружил водитель, который и сообщил в полицию, – передает ГУ МВД по Кузбассу.

В ходе проверки удалось установить, что двое друзей в возрасте пяти и шести лет гуляли во дворе на территории своего дома по улице Тореза в южной столице Кузбасса. Однако позже играть им стало скучно и они решили отправиться на детскую площадку в другой район города. Для реализации плана они сели в автобус и поехали. При этом маршрута дети не знали.

Полицейские провели с несовершеннолетними беседу о недопустимости самовольных уходов из дома, а в отношении их законных представителей составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".