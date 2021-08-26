Дошкольники в Новокузнецке от скуки уехали на автобусе в другой район

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Водитель автобуса в Новокузнецке обнаружил в салоне маленьких мальчиков без сопровождения взрослых. Оказалось, дети заскучали и сами сели в автобус, чтобы отправиться в другой район.

Мужчина сообщил о необычных пассажирах в полицию и передал детей в руки стражей закона.

– Уже в Центральном районе их обнаружил водитель, который и сообщил в полицию, – передает ГУ МВД по Кузбассу.

В ходе проверки удалось установить, что двое друзей в возрасте пяти и шести лет гуляли во дворе на территории своего дома по улице Тореза в южной столице Кузбасса. Однако позже играть им стало скучно и они решили отправиться на детскую площадку в другой район города. Для реализации плана они сели в автобус и поехали. При этом маршрута дети не знали.


Полицейские провели с несовершеннолетними беседу о недопустимости самовольных уходов из дома, а в отношении их законных представителей составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

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