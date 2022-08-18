Дорожный знак в Кемерове побуждал водителей нарушать правила

О проблеме сообщили кемеровчане, который проезжали по участку с реверсивным движением на проспекте Советском. Горожане сняли на камеру электронный дорожный знак, расположенный над крайней левой полосой. Судя по кадрам, он показывал, что автомобилисты могут двигаться прямо и направо, что противоречит правилам дорожного движения.

В администрации города журналисту AVOKADO сообщили, что на указанном участке произошла ошибка в работе дорожного знака. Специалисты ЦОДД ликвидировали неисправность. На момент выхода новости знак работает в штатном режиме.