Дорожный мастер нашел на рельсах в Кемерове мертвого человека

По информации Кузбасского ЛУ МВД России, в дежурную часть ведомства поступил сигнал от дорожного мастера. Он сообщил, что на железнодорожных путях, которые проходят по мосту через Кузнецкий проспект, лежит тело погибшего мужчины.

Вскоре прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили личность умершего. Им оказался 32-летний кемеровчанин. Проведенная экспертиза показала, что горожанин получил смертельные травмы от подвижного состава.

Теперь сотрудники следственного управления на транспорте устанавливают обстоятельства этого происшествия.