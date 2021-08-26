Дорожный мастер нашел на рельсах в Кемерове мертвого человека

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В кузбасской столице было обнаружено тело местного жителя. Находку сделал дорожный мастер на участке железной дороги.

По информации Кузбасского ЛУ МВД России, в дежурную часть ведомства поступил сигнал от дорожного мастера. Он сообщил, что на железнодорожных путях, которые проходят по мосту через Кузнецкий проспект, лежит тело погибшего мужчины.


Вскоре прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили личность умершего. Им оказался 32-летний кемеровчанин. Проведенная экспертиза показала, что горожанин получил смертельные травмы от подвижного состава.


Теперь сотрудники следственного управления на транспорте устанавливают обстоятельства этого происшествия.

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