Дорожные заторы в восемь баллов образовались в Кемерове после сильного ливня

В разных частях Кемерова водители вынуждены томиться в пробках, поскольку движение затруднено в результате обрушевшейся на город стихии.

В настоящее время трудности возникнуть при проезде в центре кузбасской столицы, а также и в других районах.

После того, как днем 4 августа, затопило Советский проспект, движение там затруднено (в том числе на перекрестке с улицей Кирова). Также возможны проблемы на проспекте Кузнецком, улицах Красноармейской, Щетинкина и 1-ой Стахановской.

Также по данным "Яндекс.пробки", районе Радуги высокобалльные пробки отмечены на улицах Терешковой и Нахимова. На перекрестке Ленина и Химиков проблемы с проездом по улице Терешковой в Ленинском районе.