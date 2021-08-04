Дорожные заторы в восемь баллов образовались в Кемерове после сильного ливня

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Кемеровские автомобилисты столкнулись с восьмибалльными пробками, которые сковали город из-за последствий разбушевавшейся непогоды.

В разных частях Кемерова водители вынуждены томиться в пробках, поскольку движение затруднено в результате обрушевшейся на город стихии.


В настоящее время трудности возникнуть при проезде в центре кузбасской столицы, а также и в других районах.


После того, как днем 4 августа, затопило Советский проспект, движение там затруднено (в том числе на перекрестке с улицей Кирова). Также возможны проблемы на проспекте Кузнецком, улицах Красноармейской, Щетинкина и 1-ой Стахановской.


Также по данным "Яндекс.пробки", районе Радуги высокобалльные пробки отмечены на улицах Терешковой и Нахимова. На перекрестке Ленина и Химиков проблемы с проездом по улице Терешковой в Ленинском районе.

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