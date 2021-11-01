Дорожные указатели на новом участке кемеровского бульвара возмутили автомобилистов

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Автомобилисты из кузбасской столицы на просторах Сети обратились к местным властям с просьбой изменить расположение дорожных знаков на новом участке бульвара Строителей. По их мнению, если не устранить недочеты с указателями, то проезжая часть может представлять опасность для водителей машин.

Проектировка дорожных указателей на проезжей части в районе продолжения бульвара Строителей в кузбасской столице вызвала недовольство у автолюбителей. В сообществе Сети один из них заявил, что из-за оплошности строителей, которые якобы отступили от разработанного проекта и не построили участок дороги в районе дома 59/2, автомобилистам в указанной части дороги придется встретиться с рядом неудобств.

– Теперь из-за данной стройки жители МК обязаны ехать только направо на металлплощадку (до 62го проезда), там разворачиваться и возвращаться обратно. Это связано с тем, что в соответствии с проектом у выездов на узкую часть бульвара у домой 57/1 и 59/1 установили знак​ 4.1.2 "Движение​ направо", обязывающие водителя двигаться только направо, а далее по ходу движения установлен знак​ 4.1.1​ "Движение прямо" запрещающий водителя разворот, а также поворот на лево, в​ связи с этим все жители Верхнего Бульвара теперь обязаны ехать только на металлплощадку, – прокомментировал свои доводы горожанин.

В результате, по его мнению, обозначения могут запутать водителей и спровоцировать на проезжей части заторы, а также аварии.


Кемеровчанин обратился к представителям власти с просьбой устранить часть знаков "Движение прямо". В противном случае он отметил, что новой дорогой будет "невозможно пользоваться".

Фото: Инцидент Кузбасс

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