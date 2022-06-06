По словам автора сообщения речь идет об участке дороги по направлению от улицы Тимирязева в микрорайон Сафоново. Интернет-пользователь заверил, что ездить по покрытию "вообще невозможно".

– Сбейте хотя бы шишки!!! Маленько разровняйте. Относимся к городу, а дорог нет!!! – сокрышился рассказчик.

Судя по фотографиям, асфальтированное покрытие практически полностью усыпано неровностями, в которых транспорту с низкой посадкой легко пробить "внутренности". В комментариях прокопчане посетовали и на качество других дорог на территории города.