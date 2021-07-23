Дорожные камеры в России начнут распознавать выключенные фары во время поездок

С сентября 2021 года дорожные камеры начнут фиксировать поездки без ходовых огней и ближнего света фар. Это станет возможным благодаря нейросети, которая позволяет камерам замечать нарушения. Пока что разработку планируют внедрить в 12 регионах России, включая Москву, Крым, Тверь, Иркутск, Красноярск, Омск, Ульяновск, сообщает Autonews.

Нейросеть функционирует по принципу подобия: запоминает 20 вариантов фар в 20 разных ракурсах во время обучения.

– И когда она увидит 21-й вариант, который не входил в data-set обучение, нейросеть все равно поймет, что этот предмет очень похож на фары, – цитирует разработчика СМИ.

Отмечается, что сейчас в России за вождение без включенных ходовых огней и ближнего света предусмотрен штраф 500 рублей.