Дорожники завершили строительство трассы в обход Мариинска

Трасса в обход Мариинска протяженностью 19,2 км расположена на участке с 436 по 465 километр автодороги Р-255 "Сибирь". Обход включает в себя две транспортные развязки с путепроводами и железобетонный мост через реку Кия.

Дорожники завершили инженерное обустройство, монтаж систем водоотвода, подготовили площадки отдыха для водителей.

— На объекте установлено более 14 км подводящих линий электроснабжения и электроосвещения, 10,4 км барьерного ограждения и более 400 дорожных знаков, — рассказали в Сибуправтодоре.

Новая дорога позволит водителям сократить путь на 10 километров, при этом двигаясь быстрее (от 60 до 90 км/ч). Обход строился с 2015 по 2021 год.

Рабочее движение для транзитного транспорта на участке было открыто осенью прошлого года.