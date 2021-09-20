Дорожники завершили строительство трассы в обход Мариинска

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Фото:  

В Кемеровской области закончено строительство дороги в обход Мариинска.

Трасса в обход Мариинска протяженностью 19,2 км расположена на участке с 436 по 465 километр автодороги Р-255 "Сибирь". Обход включает в себя две транспортные развязки с путепроводами и железобетонный мост через реку Кия.


Дорожники завершили инженерное обустройство, монтаж систем водоотвода, подготовили площадки отдыха для водителей.

— На объекте установлено более 14 км подводящих линий электроснабжения и электроосвещения, 10,4 км барьерного ограждения и более 400 дорожных знаков, — рассказали в Сибуправтодоре.

Новая дорога позволит водителям сократить путь на 10 километров, при этом двигаясь быстрее (от 60 до 90 км/ч). Обход строился с 2015 по 2021 год.


Рабочее движение для транзитного транспорта на участке было открыто осенью прошлого года.

Фото: Сибуправтодор
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