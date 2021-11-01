Дорожники завершили капитальный ремонт участка кузбасской трассы

Ремонт участка автомобильной дороги Судженка – Кайла – Улановка - Яя в Кемеровской области полностью завершен. Подробности о плане выполненных работ рассказали представители ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса" в своем официальном Instagram-аккаунте.
Со слов специалистов, дорожникам удалось отремонтировать водопропускные трубы в районе трассы, провести устройство новой дорожной одежды, также были укреплены обочины и произведен монтаж барьерного ограждения. За это время рабочие установили новые указательные знаки и нанесли горизонтальные разметки на асфальтированное покрытие.
Фото: Instagram / kuzdor42
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