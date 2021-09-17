Дорожники запретят водителям в Новокузнецке проезд по одной из улиц

Уже завтра в субботу, 18 сентября, в 20:00 по местному времени в Новокузнецке дорожники приступят к поэтапному открытию сразу нескольких городских проездов. Речь идет о дорогах по улицам Орджоникидзе на участке проспекта Металлургов - улицы Спартака, а также доступен для автомобилистов станет перекресток улицы Спартака - улицы Орджоникидзе.

Вечером того же дня, но уже в 21:00 машинам запретят проезжать на участке дороги проспект Кузнецкстроевский – улица Спартака. Подробности рассказал глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в Instagram-аккаунте.

Также мэр отметил, что ремонтные работы по обновлению трамвайных путей должны быть завершены в течение 14 календарных суток.