Дорожники запретят водителям в Новокузнецке проезд по одной из улиц

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Дорожники ограничат движение транспорта по оживленной дороге в южной столице Кемеровской области из-за капитального ремонта трамвайных путей.

Уже завтра в субботу, 18 сентября, в 20:00 по местному времени в Новокузнецке дорожники приступят к поэтапному открытию сразу нескольких городских проездов. Речь идет о дорогах по улицам Орджоникидзе на участке проспекта Металлургов - улицы Спартака, а также доступен для автомобилистов станет перекресток улицы Спартака - улицы Орджоникидзе.


Вечером того же дня, но уже в 21:00 машинам запретят проезжать на участке дороги проспект Кузнецкстроевский – улица Спартака. Подробности рассказал глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в Instagram-аккаунте.


Также мэр отметил, что ремонтные работы по обновлению трамвайных путей должны быть завершены в течение 14 календарных суток.

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