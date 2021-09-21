Дорожники запретят проезд по одной из улиц в Новокузнецке

С 11 октября 2021 года в Новокузнецке на местном проезде улицы Тольятти между зданием Сбербанка и Сквером на Кирова, 71 (детской площадкой) начнет действовать запрет на движение автомобилей. Дорожники установят там соответствующие знаки, сообщили в городской администрации.

Сделано это для обеспечения безопасности дорожного движения. Представители власти попросили владельцев машин обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.