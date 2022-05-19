Дорожники запретят проезд по кемеровской улице на время капремонта

С 20 мая движение транспорта запретят на участке дороги улицы Кирова. Ограничение вступит силу с 20:00 по местному времени. С этого момента там будет работать фрезеровщик, уточнили дорожники.

– Будет ограничено движение автомобилей на участке ул.Кирова от ул.Н.Островского до пр.Советский в оба направления, – сообщили кемеровские власти.

Автомобилистам, чтобы выехать на проспект Советский придется двигаться по улицам Весенней или Орджоникидзе.

Стоит отметить, что в 2022 году в городе запланирован ремонт Кирова на участках от улицы Н. Островского и до проспекта Советского, а также от проспекта Советского до улицы Ноградской, от Горэлектросети до улицы Красноармейской.