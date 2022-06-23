Дорожники запретят левый поворот на оживленном перекрестке в Кемерове

Изменения коснутся светофора, который расположен на пересечении проспекта Октябрьского и проспекта Ленинградского в Кемерове. С 27 июня на обозначенном участке будет запрещен левый поворот по Ленинградскому при движении от Московского. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Движение будет осуществляться следующим образом:

1 фаза - движение транспорта по проспекту Октябрьскому (оба направления) и пешеходный переход через Ленинградский;

2 фаза - сек. движение транспорта по проспекту Октябрьскому (оба направления), без пешеходного перехода;

3 фаза - движение транспорта по проспекту Ленинградскому (оба направления) и пешеходный переход через пр. Октябрьский;

4 фаза - движение транспорта по проспекту Ленинградскому (оба направления), без пешеходного перехода;

5 фаза - движение транспорта по проспекту Ленинградскому (от просп. Ленина), без пешеходного перехода.

Ожидается, что нововведения позволят останавливать движение от проспекта Московского раньше на 5-10 секунд, чтобы автомобили, которые двигаются от Ленина по Ленинградскому, могли беспрепятственно повернуть на проспект Октябрьский.