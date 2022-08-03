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Дорожники запретили парковку в центре Кемерова

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На одной из улиц Центрального района Кемерова парковка попала под запрет. Ограничение введено в связи с перекрытием автомобильного моста.

В столице Кузбасса парковка на оживленной улице Мичурина, что возле Красноармейского моста, попала под запрет. Сейчас там установлены соответствующие дорожные знаки.

– Вдоль Мичурина установили знаки, запрещающие парковку вдоль проезжей части. Это необходимо для повышения пропускной способности улицы, – сообщил в Telegram мэр Илья Середюк.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что кемеровские власти сообщили о закрытии Красноармейского моста, поскольку с 30 июля 2022 года на объекте начались масштабные ремонтные работы.

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