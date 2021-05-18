Дорожники закрыли для проезда бульвар в Кемерове

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Накануне дорожные службы перекрыли участок проезжей части в Кемерове из-за проведения ремонтных работ. Дата снятия ограничений движения не сообщается.

С понедельника, 17 мая, специалисты закрыли для движения участок дороги в Рудничном районе Кемерова на Сосновом бульваре (от улицы Институтской до АЗС при повороте на Кардиоцентр. Данное решение принято в связи с проведением масштабной реконструкции участка Соснового бульвара длиной 984 м от данного поворота до проспекта Шахтеров.


Планируется разрушить одну нитку трамвайной линии, что приведет к расширению проезжей части, а одну переустроить с контактной сетью. Кроме того, специалисты задумали установить фонари, поставить светофор на Институтской и еще один светофор реконструировать на перекрестке с проспектом Шахтеров.

– В результате на бульваре будет 3 полосы, непосредственно перед проспектом Шахтёров – 4. Ширина полосы движения – 3-3,5 м, – сообщили в горадминистрации.

Также рабочие построят на данном участке ливневку, тротуары с пандусами, велодорожку. На какой срок перекрыта улица власти не уточнили.

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