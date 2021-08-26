Дорожники закроют сквозной проезд в Кемерове из-за ремонта теплотрассы

С предстоящего понедельника, 30 августа в городе Кемерово закроют сквозной проезд на участке улицы Сарыгина — от Кузнецкого проспекта до улицы Рукавишникова. Местные власти отметили, что подобные меры связаны с ремонтными работами на аварийной теплотрассе, к которым рабочие преступят уже на следующей неделе.

Ограничение будут действовать на протяжении пяти дней с 9:00 понедельника до 20:00 последнего рабочего дня — пятницы, 3 сентября. Представители Центра организации дорожного движения обратили внимание местных автомобилистов, что на улицах, прилегающих к данному участку дороги, на указанный период будут установлены информационные аншлаги.

Объехать участок владельцы авто смогут по проспекту Ленина, улицам Рукавишникова и Чкалова.