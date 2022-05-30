Локальный ремонт участка площади перед ж/д вокзалом стартует в нынешнем сезоне, о чем сообщил в Telegram-канале глава города Илья Середюк. По данным чиновника, специалисты обновят полотно на участке, где останавливаются пассажирские автобусы. Однако, из-за нестабильности дорожного полотна на указанной территории, рабочим предстоит сначала разобрать старое покрытие пучины и убрать обводненное основание, что несколько усложняет ход дел.

– Потом из разных слоев сделаем так называемую "подушку", утрамбуем ее и далее уложим новый асфальт. Это первоочередные меры, – рассказал он.

В общей сложности на ремонт 550 кв. метров. дороги из городской казны будут выделены почти 5 млн рублей. Все работы начнутся в июне, а до этого состоится аукцион, где определится подрядчик.