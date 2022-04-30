Дорожники временно перекроют проезд в центре Кемерова из-за репетиций торжественного марша

В связи с масштабными репетициями торжественного марша центр столицы Кузбасса с 20:00 3 мая и до 21:00 4 мая станет недоступен для автомобилистов. Движение общественного транспорта также будет ограничено. По данным кемеровского правительства, речь идет о следующих территориях:

по ул. Орджоникидзе (от ул. Н. Островского до пл. Советов);

на просп. Советский (от ул. Кирова до ул. Красная);

по ул. Красная (от пр. Советского до стоянки № 2 АКО) обе стороны;

парковка ст. «Химик», Восточная трибуна;

В день репетиции, 4 мая, с 18:00 до 21:00 ограничат движение автотранспорта:

по просп. Советскому (от ул. Кирова до ул. Красная);

по улице Орджоникидзе (от ул. Арочной до пл. Советов);

по ул. 50 лет Октября (от ул. Ноградская до пл. Советов);

по ул. Весенней (от ул. Ноградская до пр. Советского);

по ул. Весенней (от ул. Островского до пр. Советского);

по ул. Кирова (от ул. Ноградская до пр. Советского).

Таким образом, пассажирам следует учесть изменения автобусных маршрутов: №№1т, 16т, 28т, 84, 88, 170э, 23, 51, 54, 197э, 7. Автобусы № 3, 10, 27, 33, 37, 48, 49, 91, 101, 205, 5т, 11т, 15т, 26т в обоих направлениях будут двигаться по улице Красноармейская, проспекту Кузнецкий и далее своими маршрутами. Отправление автобусных маршрутов № 168 "Драмтеатр – с.о. Журавли", № 169/177 "Ж.д. Вокзал – п/ф Строитель – д. Тебеньки", № 176 "Драмтеатр – с.о. Азотовец" будет организовано от остановки "КЭМЗ". Также троллейбусы № 1, 7, 15 будут осуществлять движение до остановки "Ресо-Гарантия".

За подробностями о движении общественного транспорта в эти дни можно обратиться к специалистам справочно-информационной службы МБУ "УЕЗТУ" по телефону: 57-46-57, ежедневно с 7.00 до 23.00.