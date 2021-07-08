Дорожники в Новокузнецке ограничат движение из-за праздничного концерта

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В честь 300-летнего юбилея со дня освоения Кемеровской области, в южной столице Кузбасса состоится праздничный концерт. По этой причине власти ограничат автомобильное движение в одном из районов города.

Праздничный концерт в городе Новокузнецк состоится в предстоящую субботу, 10 июля. В связи с этим автомобильное движение будет ограничено в районе ТРЦ "Планета".


Также на указанное время изменится схема движения общественного транспорта, который движется по маршруту № 27 (Челюскина — Планета). Его конечная остановка перенесется на платформу "ДОЗ". Подробности сообщили в управлении по транспорту и связи города.


Мероприятие запланировано до 23:00, а после все посетители смогут добраться до дома на одной из восьми единиц техники, оставшихся на дежурство в темное время суток.


Речь идет о следующих автобусах:

  • "ДОЗ — В.Соломиной" — Маршрут движения: с ул. ДОЗ на пр. Строителей, пр. Металлургов, ул. Орджоникидзе, ул. В.Соломиной;
  • "ДОЗ — НДРСУ" — маршрут движения: с ул. ДОЗ на пр. Строителей, пр. Металлургов, пр. Курако, НДРСУ;

Что касается тройлебусов, то:

  • № 1 — (время отправления — 23:15) от остановки "Рембыттехника" в сторону остановки "пр.Октябрьский"
  • № 1 — (время отправления — 23:15) от остановки "Рембыттехника" в сторону остановки "Ярославская";
  • № 5 — (время отправления — 23:15) от остановки "Рембыттехника" в сторону остановки "Левый берег";
  • № 7 — (время отправления — 23:15) от остановки «ДОЗ» в сторону остановки "пр.Октябрьский".

С 23:00 до 0:00 для развоза горожан в расписания маршрутов № 27, 80, 81, 86, 87, 345, 17, 25 внесли корректировки.

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