Дорожники в Новокузнецке обновят более шести тысяч квадратных метров асфальта

В Instagram-аккаунте глава южной столицы Кузбасса разместил публикацию, в которой рассказал о запланированной смене дорожного покрытия на участке пути от шоссе Бызовское до улицы Косыгина.

Кузнецов отметил, что рабочие уже удалили старое покрытие и приступили к укладыванию выравнивающего слоя. В общей сложности подрядчику необходимо обновить более шести тысяч квадратных метров асфальта.

Кроме того, градоначальник подчеркнул, что в стадии завершения ведется ремонт на Левобережных подходах, автодороге в Топольниках, проспекте Строителей, а также проезде Ермакова.