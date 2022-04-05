Дорожники в Новокузнецке ночью взялись за масштабный ямочный ремонт

Со слов новокузнецкого градоначальника, рабочие приступили к ремонту дорог в Куйбышевском районе города минувшей ночью. Специалисты проводили починку асфальтированного покрытие на участке проезжей части от ул. Шоссейная и до 2-го Андреевского переулка.

‒ Кроме того, на этой неделе должны начаться работы по устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств, ‒ следует из текста сообщения.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители одного из городов Кемеровской области сняли на камеру нестандартные дорожные работы.