Власти кузбасской столицы заявили о намерении удалить "нечто" с дороги в Заводском районе до конца текущей недели. Правда сразу отремонтировать дорожное полотно не удастся, придется некоторое время подождать.

– До 15 мая будет проведена срезка пучинистого участка дороги. В настоящее время выполнение работ по восстановлению покрытия невозможны из-за сезонных подвижек грунтов, – рассказали AVOKADO в горадминистрации.

По данным собеседницы, сейчас на проблемном участке установлен знак "Неровная дорога". Все работы по восстановлению асфальта произойдут не раньше 2023 года.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что "нечто" вырвалось из-под земли вопреки трудам кемеровских дорожников.