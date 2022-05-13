Дорожники в Кемерове срежут вырвавшееся из-под земли "нечто"

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"Нечто", которое выбилось из под земли на проезжую часть, в скором времени исчезнет с кемеровской улицы. Местные власти раскрыли планы на пучинистый участок дороги.

Власти кузбасской столицы заявили о намерении удалить "нечто" с дороги в Заводском районе до конца текущей недели. Правда сразу отремонтировать дорожное полотно не удастся, придется некоторое время подождать.

– До 15 мая будет проведена срезка пучинистого участка дороги. В настоящее время выполнение работ по восстановлению покрытия невозможны из-за сезонных подвижек грунтов, – рассказали AVOKADO в горадминистрации.

По данным собеседницы, сейчас на проблемном участке установлен знак "Неровная дорога". Все работы по восстановлению асфальта произойдут не раньше 2023 года.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что "нечто" вырвалось из-под земли вопреки трудам кемеровских дорожников.

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