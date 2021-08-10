Дорожники установят новые запрещающие знаки на новокузнецком проспекте

Новокузнечане массово попросили скорректировать схему проезда между жилыми домами. В этой связи с 27 августа городским водителям придется учитывать новые знаки, регулирующие движение
— С 27.08.2021 г. будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" на проезде между домами 3 и 1а по проспекту Ермакова, — говорится в сообщении горадминистрации.
Власти призывают горожан учитывать в дальнейшем эту информацию и строго соблюдать скоростной режим.
Фото: Администрация Новокузнецка
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