Дорожники установят новые запрещающие знаки на новокузнецком проспекте

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Ряд новых дорожных знаков начнет регулировать движение на проезде по одному из проспектов южной столицы Кузбасса.

Новокузнечане массово попросили скорректировать схему проезда между жилыми домами. В этой связи с 27 августа городским водителям придется учитывать новые знаки, регулирующие движение

— С 27.08.2021 г. будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" на проезде между домами 3 и 1а по проспекту Ермакова, — говорится в сообщении горадминистрации.

Власти призывают горожан учитывать в дальнейшем эту информацию и строго соблюдать скоростной режим.

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