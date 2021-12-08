Дорожники установили новые камеры на нескольких перекрестках в Новокузнецке

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Сотрудники управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства южной столицы Кузбасса сообщили о появлении систем фотовидеофиксации на пяти точках.

Специалисты отметили, что новые камеры фиксации нарушений ПДД установлены на нескольких перекрестках. Это решение было принято в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы, сообщают в пресс-службе ЦОДД Новокузнецка.


Системы фотовидеофиксации появились на следующих точках:

  • перекресток Орджоникидзе – Спартака,
  • перекресток Хлебозаводская – Рябоконева – Фестивальная,
  • перекресток Куйбышева – Лазо,
  • перекресток Франкфурта – Запорожская,
  • у дома №39 по улице Точилино.

Подчеркивается, что камеры пока работают в тестовом режиме.


Ранее редакция AVOKADO писала о внедрении интеллектуальной транспортной системы в Кемерове.

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