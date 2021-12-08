Дорожники установили новые камеры на нескольких перекрестках в Новокузнецке

Специалисты отметили, что новые камеры фиксации нарушений ПДД установлены на нескольких перекрестках. Это решение было принято в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы, сообщают в пресс-службе ЦОДД Новокузнецка.

Системы фотовидеофиксации появились на следующих точках:

перекресток Орджоникидзе – Спартака,

перекресток Хлебозаводская – Рябоконева – Фестивальная,

перекресток Куйбышева – Лазо,

перекресток Франкфурта – Запорожская,

у дома №39 по улице Точилино.

Подчеркивается, что камеры пока работают в тестовом режиме.

Ранее редакция AVOKADO писала о внедрении интеллектуальной транспортной системы в Кемерове.