Дорожники установили новые камеры на нескольких перекрестках в Новокузнецке

Специалисты отметили, что новые камеры фиксации нарушений ПДД установлены на нескольких перекрестках. Это решение было принято в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы, сообщают в пресс-службе ЦОДД Новокузнецка.
Системы фотовидеофиксации появились на следующих точках:
- перекресток Орджоникидзе – Спартака,
- перекресток Хлебозаводская – Рябоконева – Фестивальная,
- перекресток Куйбышева – Лазо,
- перекресток Франкфурта – Запорожская,
- у дома №39 по улице Точилино.
Подчеркивается, что камеры пока работают в тестовом режиме.
Ранее редакция AVOKADO писала о внедрении интеллектуальной транспортной системы в Кемерове.
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