Дорожники сообщили о перекрытии участка трассы Кемерово – Новокузнецк

Сообщается, что с 1 декабря 2021 года будет полностью закрыто движение по участку дороги Кемерово – Новокузнецк, км 87+757. При этом транспортный поток буден перенесен на другие автодороги.

Пропуск транспортных средств из села Мохово в город Полысаево будет организован по транспортным развязкам на км 83+689 и км 79+928, а из города Полысаево в село Мохово по транспортной развязке на км 92+361, сообщают в пресс-службе дирекции автодорог Кузбасса.

Отмечается, что движение перекрывается из-за проведения ремонтных работ. О дате окончания ремонта не сообщается.