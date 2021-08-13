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Дорожники разделят транспортные потоки на новокузнецком перекрестке

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Новокузнецкие службы приступили к работам в одном из районов города, которые включают обновление светофоров, тротуаров, обустройство остановок. Также произойдут изменения в схеме движения.

Изменения касаются перекрестка шоссе Байдаевское — улица Гаванская — улица Фесковская в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. Там обновят светофорные стойки, сделают остановки, тротуары, ограждение. Пешеходный переход будет оборудован подсветкой и разметкой. Об этом рассказал в соцсетях глава города Сергей Кузнецов.

– Также обустройство перекрестка предусматривает организацию островка безопасности, который позволит разделить транспортные потоки, – добавил Кузнецов.

Это означает, что автомобилисты смогут при движении с Гаванской на Фесковскую сразу поворачивать на выделенную полосу без выезда на перекресток. Большая часть работ уже завершена, отметил градоначальник.

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