Дорожники разделят транспортные потоки на новокузнецком перекрестке

Изменения касаются перекрестка шоссе Байдаевское — улица Гаванская — улица Фесковская в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. Там обновят светофорные стойки, сделают остановки, тротуары, ограждение. Пешеходный переход будет оборудован подсветкой и разметкой. Об этом рассказал в соцсетях глава города Сергей Кузнецов.

– Также обустройство перекрестка предусматривает организацию островка безопасности, который позволит разделить транспортные потоки, – добавил Кузнецов.

Это означает, что автомобилисты смогут при движении с Гаванской на Фесковскую сразу поворачивать на выделенную полосу без выезда на перекресток. Большая часть работ уже завершена, отметил градоначальник.