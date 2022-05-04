Дорожники приступили к масштабному ремонту кемеровской улицы

На улице Нахимова в городе Кемерово стартовал масштабный ремонт дорог, в рамках которого подрядчик по гарантийным обязательствам восстановит асфальтированное покрытие. Соответствующая информация появилась в социальных сетях местных властей.

Информации об ограничении движения на обозначенном участке нет. При этом в комментариях жители областного центра попросили мэра обратить внимание и на другие дороги, требующие неотложного ремонта. Например, граждан не устроило состояние дорожного полотна от АЗС в Кировском районе до границы с Кемеровским районом, где на протяжении долгого времени у людей складывается ощущение, что "территория никому не принадлежит". Также интернет-пользователи задались вопросом о сроках обновления асфальта на Пионерском бульваре.