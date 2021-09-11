Дорожники предупредили о введении реверсивного движения на трассе в Кузбассе

Изменение движения произошло на путепроводе через железную дорогу на 224 километре трассы Р-255 "Сибирь" в районе города Топки. Реверс введен из-за повреждений путепровода, который теперь нуждается в капремонте.

— Необходимость капремонта еще сильнее возросла в августе, когда сооружение получило повреждения ригеля опоры в результате несанкционированного проезда тяжеловесного транспорта, — сообщили в Сибуправтодоре.

Теперь дорожники возводят временный мост, куда будет переключено движение транспорта на время ремонта. Реверсивный режим нацелен на снижение нагрузки на конструкцию. Построить временный мост планируется до конца октября. Завершить капитальный ремонт путепровода хотят до октября 2022 года.