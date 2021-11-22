Дорожники предупредили кемеровчан о возможном отключении светофоров на двух перекрестках

В понедельник, 22 ноября, с 14:00 до 16:00 в Рудничном районе кузбасской столицы на пересечении улицы Терешковой и проспекта Шахтеров пройдут ремонтные работы. В этой связи размещенный на данном участке светофор будет подключен к генератору. Однако специалисты предупредили о возможном его отключении на время ремонта.

Также с 22 по 26 ноября с 9:00 до 16:00 в районе перекрестка Нахимова – Ракитянского на электросети запланированы ремонтные работы. Поэтому возможно отключение светофора, который располагается на данной территории, сообщили в МБУ "ЦОДД".

Дорожники призывают водителей быть внимательными и соблюдать ПДД.