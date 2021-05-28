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Дорожники "постелют" новое дорожное покрытие на двух развязках Новокузнецка

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Рабочие в южной столице Кузбасса сейчас проводят ремонт двух крупных развязок в городе. Изношенное дорожное полотно уже было срезано на участках.

Таким образом, как стало известно из публикации Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Новокузнецка в Instagram, сейчас в городе стартовали ремонтные работы на двух крупнейших дорожных развязках города. Объекты благоустройства – кольца, расположенные на улице Павловского и проспекте Строителей.


К моменту публикации соответствующей новости в соцсетях УДКХиБ рабочие уже срезали изношенный слой асфальта.


Отмечается, что исправлением дорог на указанных участках ремонтники занимаются в ночное время суток. Однако демонтаж старого и установка нового бордюрного камня производится днем. График работ был сформирован таким образом для того, чтобы не затруднять движение транспортного трафика в городе днем.


Напомним, что ранее стало известно, что власти решили не закрывать проезд по соединяющему два крупных района мосту на время его ремонта в Новокузнецке.

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