Таким образом, как стало известно из публикации Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Новокузнецка в Instagram, сейчас в городе стартовали ремонтные работы на двух крупнейших дорожных развязках города. Объекты благоустройства – кольца, расположенные на улице Павловского и проспекте Строителей.

К моменту публикации соответствующей новости в соцсетях УДКХиБ рабочие уже срезали изношенный слой асфальта.

Отмечается, что исправлением дорог на указанных участках ремонтники занимаются в ночное время суток. Однако демонтаж старого и установка нового бордюрного камня производится днем. График работ был сформирован таким образом для того, чтобы не затруднять движение транспортного трафика в городе днем.

Напомним, что ранее стало известно, что власти решили не закрывать проезд по соединяющему два крупных района мосту на время его ремонта в Новокузнецке.