Дорожники получили оплату за свой труд от властей после прокурорского вмешательства в Кузбассе

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Рабочие в одном из муниципалитетов Кемеровской области после проведения работ по контрактам с местными властями остались без оплаты за их исполнение. Положение исправил надзорный орган.

Выявить проблему удалось Гурьевской межрайонной прокуратуре. Специалисты ведомства провели проверку исполнения законодательства, регламентирующего оплату исполненных государственных и муниципальных контрактов.


Было установлено, что орган местного самоуправления не заплатил коммерческой организации, сотрудники которой занимались работами по нескольким заключенным ранее муниципальным контрактам. В обязательства рабочих входило содержание автомобильных дорог местного значения, а также благоустройство территории. Специалисты в полной мере исполнили свои обязательства, однако оплаты за труды не получили.

- В результате перед субъектами предпринимательства образовалась задолженность в размере 37 млн рублей, - уточнили в прокуратуре Кузбасса.

Надзорный орган внес соответствующее представление главе Гурьевского района и потребовал незамедлительно погасить задолженность перед рабочими.


Также по факту было возбуждено административное делопроизводство: под ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ попало должностное лицо из-за за нарушения срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для муниципальных нужд.


К текущему же моменту задолженность перед дорожниками была полностью ликвидирована.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Кузбасса

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