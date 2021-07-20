Дорожники получили оплату за свой труд от властей после прокурорского вмешательства в Кузбассе

Выявить проблему удалось Гурьевской межрайонной прокуратуре. Специалисты ведомства провели проверку исполнения законодательства, регламентирующего оплату исполненных государственных и муниципальных контрактов.

Было установлено, что орган местного самоуправления не заплатил коммерческой организации, сотрудники которой занимались работами по нескольким заключенным ранее муниципальным контрактам. В обязательства рабочих входило содержание автомобильных дорог местного значения, а также благоустройство территории. Специалисты в полной мере исполнили свои обязательства, однако оплаты за труды не получили.

- В результате перед субъектами предпринимательства образовалась задолженность в размере 37 млн рублей, - уточнили в прокуратуре Кузбасса.

Надзорный орган внес соответствующее представление главе Гурьевского района и потребовал незамедлительно погасить задолженность перед рабочими.

Также по факту было возбуждено административное делопроизводство: под ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ попало должностное лицо из-за за нарушения срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

К текущему же моменту задолженность перед дорожниками была полностью ликвидирована.