Дорожники перекрыли участок трассы в Кузбассе из-за повреждения путепровода

Автомобилисты некоторое время не смогут проезжать по 224 км трассы Р-255 "Сибирь" в районе города Топки. Запрет движения вынужденный: на этом участке повредилась конструкция путепровода через железную дорогу. Специалисты займутся ремонтом объекта, рассказали в ФКУ "Сибуправтодор".
— Организован объезд по маршруту: Р-255 км 217+800 - поворот налево между с. Терехино и пос. Октябрьский, через с. Глубокое - пос. Звездный - дер. Мозжуха - г. Кемерово, — сообщили в учреждении.
Водителям следует учитывать данную информацию при планировании поездок.
Загрузка комментариев