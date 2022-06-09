Дорожники перекроют улицу в Кемерове на выходные

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В областной столице Кузбасса движение транспорта на дорогах будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ на одной из главных улиц города.

Сквозное движение для автотранспорта на улице Западный проезд в кузбасской столице попадет под запрет в предстоящие выходные дни, о чем рассказали городские власти. Отмечается, что такое решение было принято в связи с ремонтом железнодорожных переездов.


Так, с 20:00 часов 10 июня до 09:00 следующего дня запланированы работы на охраняемом железнодорожном переезде № 1, который расположен в районе дома №2 по ул. Западный проезд, а всего спустя сутки специалисты с 20:00 часов 11 июня до 09:00 часов 12 июня перекроют переезд вблизи строения №5 по той же улице.

Объезд для транзитного транспорта организован через ул. Пригородная (район нефтебазы), ул. Центральная (Комиссарово) и Кузнецкий проспект. На дорогах и въездах в город будут размещены соответствующие информационные щиты и дорожные знаки, сообщили в кемеровской мэрии.

Движение общественного транспорта в эти дни также окажется изменено.

Фото: Администрация Кемерова

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