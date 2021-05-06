Дорожники перекроют участок кемеровского проспекта на два дня

С 8:00 7 мая до 00:00 9 мая в Кемерове ограничат движение на проспекте Химиков от улицы Волгоградской до улицы Ворошилова ввиду проведения работ на инженерных сетях.

В этой связи, как сообщает УЕЗТУ, городской транспорт будет ездить иначе. Автобус №82 поедет по Сибиряков-Гвардейцев и Ленина,

автобус №3 и маршрутки №28т, 18т – по Волгоградской и Ленина.

Троллейбусы № 3,4,6,7 будут курсировать от троллейбусного депо, просп. Химиков, ул. Терешковой, просп. Ленина и далее обычными маршрутами.

Уточнить расписание автобусов можно в УЕЗТУ.