Дорожники перекроют движение по кузбасскому мосту из-за ремонта

В связи с проведением ремонта движение по автомобильному мосту через реку Мрас-Су в Мысках будет закрыто ночью.

– Будут производиться работы по ремонту пролетного строения моста через реку Мрас-Су на автомобильной дороге Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск, – рассказали в Дирекции автодорог Кузбасса.

Проехать по мосту обычным машинам будет запрещено с 22:00 до 6:00 с 2 по 4 июня. Свободно смогут проезжать только автомобили экстренных служб, остальным придется ждать перерыва в работах.