Дорожники перекроют часть улицы в центре Кемерова

Часть улицы Кирова в Кемерове будет перекрыта с 20:00 часов 27 мая до 08:00 часов 29 мая. Речь идет об участке от улицы Николая Островского до проспекта Советского. Движение автомобилей в оба направления будет ограничено.

Альтернативный путь возможен через улицу Весеннюю и улицу Орджоникидзе. Водителям следует обращать внимание на временные дорожные знаки и соблюдать ПДД, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Отмечается, что данные меры приняты из-за ремонтных работ: на обозначенном участке будет уложен выравнивающий слой асфальтобетона.