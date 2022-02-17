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Дорожники ответили на жалобы о состоянии Кузбасского моста в Кемерове

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Жители кузбасской столицы получили ответ на претензии о дороге через Томь.

Кемеровчане в социальных сетях мэра Ильи Середюка возмутились состоянием Кузбасского моста, соединяющего Центральный и Рудничный районы города. По словам горожан, движение по нему затрудняется неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия.

‒ Илья Владимирович, что нибудь планируется делать с Кузбасским мостом? Невозможно уже ездить из-за стыков и из-за колеи! ‒ написала одна из горожанок.

На жалобу ответили представители МБУ "Кемеровские автодороги". Они сообщили, что в конце января этого года были устранены дефекты покрытия на деформационном шве моста с помощью "холодного" асфальта.

‒ Повторно данные работы планируется выполнить в конце февраля-начале марта текущего года, ‒ заявили дорожники в комментариях на странице мэра в Instagram.

Кроме того, специалисты сообщили, что весной 2022 года после запуска производства литой асфальтобетонной смеси начнутся работы по ямочному ремонту городских дорог.

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