Дорожники ответили на жалобы о состоянии Кузбасского моста в Кемерове

Кемеровчане в социальных сетях мэра Ильи Середюка возмутились состоянием Кузбасского моста, соединяющего Центральный и Рудничный районы города. По словам горожан, движение по нему затрудняется неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия.

‒ Илья Владимирович, что нибудь планируется делать с Кузбасским мостом? Невозможно уже ездить из-за стыков и из-за колеи! ‒ написала одна из горожанок.

На жалобу ответили представители МБУ "Кемеровские автодороги". Они сообщили, что в конце января этого года были устранены дефекты покрытия на деформационном шве моста с помощью "холодного" асфальта.

‒ Повторно данные работы планируется выполнить в конце февраля-начале марта текущего года, ‒ заявили дорожники в комментариях на странице мэра в Instagram.

Кроме того, специалисты сообщили, что весной 2022 года после запуска производства литой асфальтобетонной смеси начнутся работы по ямочному ремонту городских дорог.