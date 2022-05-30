Дорожники отсрочили открытие дороги в центре Кемерова из-за проблем при ремонте

Открытие участка улицы 50 лет Октября оказалось отсрочено из-за проблемы, с которой рабочие столкнулись при проведении ремонта. В СГК уточнили, что ранее было запланировано обновить дорожное полотно к 6:00 понедельника, 30 мая.

– Во время реконструкции теплосети работники СГК столкнулись с проблемой – постоянным подтоплением места проведения работ, – следует из текста сообщения.

Специалисты предположили, что вода могла взяться из пока не выявленных повреждений труб холодного водоснабжения.

Таким образом, работы между улицами Ноградская и Васильева продолжаются, а сроки открытия сдвинулись на 30 мая.