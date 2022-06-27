Дорожники ограничили скорость на одной из улиц в Кемерове

Согласно официальной информации, в кемеровском поселке Улус вводится ограничение скорости на улице Мозжухинской. Теперь автомобилисты не смогут ездить по ней со скоростью свыше 40 километров в час.

На обозначенной территории будут установлены соответствующие знаки, которые позволят повысить безопасность движения пешеходов и транспорта, сообщают в пресс-службе кемеровской мэрии.

Специалисты отмечают, что данные меры были приняты по просьбе жителей Улуса.