Дорожники ограничили скорость на одной из улиц в Кемерове

Согласно официальной информации, в кемеровском поселке Улус вводится ограничение скорости на улице Мозжухинской. Теперь автомобилисты не смогут ездить по ней со скоростью свыше 40 километров в час.
На обозначенной территории будут установлены соответствующие знаки, которые позволят повысить безопасность движения пешеходов и транспорта, сообщают в пресс-службе кемеровской мэрии.
Специалисты отмечают, что данные меры были приняты по просьбе жителей Улуса.
Фото: Администрация города Кемерово
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