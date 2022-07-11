Дорожники ограничили скорость машин на аварийном шоссе в Новокузнецке

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На юге Кузбасса произошли некоторые изменения в организации дорожного движения на Заводском шоссе. Теперь водителям придется сбрасывать скорость до 40 км/ч .

В Новокузнецке на Заводском шоссе заработал еще один комплекс фото-, видеофиксации, который будет следить за нарушениями ПДД на участке от ст. Островская и до перекрестка с шоссе Пойменным (поворот на Садовую). Отмечается, что камера фиксирует превышение скоростного режима и нарушение расположения автомобилей на всех полосах движения.

Также на участке от ст. Островская до перекрестка с шоссе Пойменным вводится ограничение скорости до 40 км/ч. Комплекс фотофиксации настроен именно на эту цифру. Соответствующие дорожные знаки сегодня здесь также установили, уточнили в городской ГИБДД.

Стражи закона добавили, что в ближайшее время на этой же территории появятся и дополнительные искусственные неровности, их задача – снизить скорость водителей на аварийном участке до нормативов. С начала года на шоссе Заводском уже произошло порядка 40 ДТП.

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