Дорожники ограничили проезд автотранспорта рядом с площадью Советов в Кемерове

Временные корректировки в движение всего транспорта в Кемерове были введены в четверг, 10 июня. Соответствующие изменения были внесены и в сервисах онлайн-карт. Рабочие занялись монтажом и демонтажем сцены на площади Советов. Действительны ограничения будут с 11:00 10 июня до 10:00 часов 13.06.2021. Об этом ранее сообщили сотрудники ГИБДД Кемерова.

В этой связи изменения были внесены и в работу пассажирского транспорта. В УЕЗТУ города сообщили, что автобусы 12 июня будут ездить по расписанию субботнего дня, а 13 и 14 – по расписанию воскресного дня. Движение городского транспорта будет организовано следующим образом:

В направлении движения в центр города: ул. Соборная, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Советский;

В обратном направлении: просп. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, просп. Советский.

Напомним, что ранее власти города распространили программу праздничных мероприятий, которые пройдут в Кемерове в выходные. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.