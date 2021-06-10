Дорожники ограничили проезд автотранспорта рядом с площадью Советов в Кемерове

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Движение по проспекту Советскому перекрыли на участке рядом с главной площадью региональной столицы Кузбасса. Власти готовятся к проведению торжеств по случаю Дня города и Дня России.

Временные корректировки в движение всего транспорта в Кемерове были введены в четверг, 10 июня. Соответствующие изменения были внесены и в сервисах онлайн-карт. Рабочие занялись монтажом и демонтажем сцены на площади Советов. Действительны ограничения будут с 11:00 10 июня до 10:00 часов 13.06.2021. Об этом ранее сообщили сотрудники ГИБДД Кемерова.


В этой связи изменения были внесены и в работу пассажирского транспорта. В УЕЗТУ города сообщили, что автобусы 12 июня будут ездить по расписанию субботнего дня, а 13 и 14 – по расписанию воскресного дня. Движение городского транспорта будет организовано следующим образом:

В направлении движения в центр города: ул. Соборная, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Советский;


В обратном направлении: просп. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, просп. Советский.

Напомним, что ранее власти города распространили программу праздничных мероприятий, которые пройдут в Кемерове в выходные. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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