Дорожники ограничат стоянку у кладбищ в Кемерове

Так, известно, что стоянку у кладбищ в Кемерове будет ограничена 19 и 20 июня. Связано это с родительским днем и Троицей.

Помимо того, специалисты ЦОДД кузбасской столицы переведут два светофора в режим желтого мигания. Расположение электронных регулировщиков: шоссе Егорова — ул. Инициативная и ул. Базовая — ул. Баумана. Обусловлено это повышением пропускной способности указанных перекрестков.

Напомним, что ранее стало известно о том, что власти организуют дополнительные маршруты к кладбищам в Кемерове в Троицу. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.