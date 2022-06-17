Дорожники ограничат проезд в Кемерове на время велогонки

В воскресенье, 19 июня, с 9:30 до 14:30 будет запрещен проезд по участку дороги от жилого района Лесная Поляна– от виадука на Журавлевы горы и до виадука улицы Терешковой. В кемеровской мэрии добавили, что причина такого решение – проведение массового соревнования по велосипедному спорту, участие в котором примут почти 120 человек.

Стоит отметить, что ограничение распространится и на следующий день. Так, в понедельник, 20 июня, с 9:30 до 14:30 дорожники преградят автомобилистам проезд на участке дороги по Комсомольскому проспекту от пересечения с проспектом Ленина до проспекта Химиков.