Дорожники ограничат проезд в Кемерове на время велогонки

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Движение машин будет ограничено в кузбасской столице в связи с проведением масштабного спортивного мероприятия, которое состоится в городе в понедельник, 20 июня.

В воскресенье, 19 июня, с 9:30 до 14:30 будет запрещен проезд по участку дороги от жилого района Лесная Поляна от виадука на Журавлевы горы и до виадука улицы Терешковой. В кемеровской мэрии добавили, что причина такого решение проведение массового соревнования по велосипедному спорту, участие в котором примут почти 120 человек.


Стоит отметить, что ограничение распространится и на следующий день. Так, в понедельник, 20 июня, с 9:30 до 14:30 дорожники преградят автомобилистам проезд на участке дороги по Комсомольскому проспекту от пересечения с проспектом Ленина до проспекта Химиков.

Фото: администрация города Кемерово

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