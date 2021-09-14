Дорожники ограничат движение возле парка Победы в Кемерове

Утром 15 сентября на улице в центре Кемерова появятся запрещающие знаки для водителей.

– 15 сентября с 09:00 до 18:00 будет запрещена стоянка автотранспорта с установкой временных дорожных знаков по ул. Мичурина от ул. Красноармейская до ул. Васильева, – сообщили в горадминистрации.

Также в пресс-службе мэрии отметили, что с 15:00 до 18:00 будет ограничено движение автотранспорта по данному участку улицы Мичурина.

В этот день в связи с присвоением Кемерову звания "Город трудовой доблести" в парке состоится праздничное мероприятие "Мы Победу ковали в тылу".

Напомним, кузбасские власти сняли часть коронавирусных ограничений из-за проведения праздников.