Дорожники ограничат движение в центре Кемерова во время репетиции парада ко Дню Победы

В четверг, 29 апреля, с 18:30 до 21:00 частичное перекрытие движения транспорта произойдет на проспекте Советском (от улицы 50 лет Октября до улицы Красной), а также на период прохождения техники на улице 50 лет Октября (от улицы Ноградской до площади Советов). Об этом сообщили в горадминистрации.

В этой связи также 29 апреля до завершения подготовки к параду иначе будут ездить автобусы № 1т, 8т, 16т, 28т, 50т, 83т, 170э, 197э. Так, в сторону центра города они будут курсировать по улице Соборной на улицу Красноармейскую, через улицу 50 лет Октября на проспект Советский. В обратном направлении, то есть из центра города, транспорт поедет по проспекту Советскому на улицу 50 лет Октября, через улицу Васильева на улицу Красную, по проспекту Советском и далее своими маршрутами.

Помимо этого, до 21:00 сегодняшнего дня будет запрещена стоянка автомобилей на участках:

• по ул. Орджоникидзе (от ул. Н. Островского до площади Советов по чётной стороне);

• по пр. Советский (от ул. Коломейцева до ул. Красной);

• по ул. Красной (от пр. Советского до парковки в районе ул. Ермака, 7).