Дорожники ограничат движение в центре Кемерова 22 февраля

Согласно официальной информации, завтра, 22 февраля, будет ограничено движение автотранспорта по улице Притомская Набережная до строения 1А по улице Весенняя от улицы Николая Островского до улицы Притомская Набережная.

‒ Также будет разрешен выезда с ул. Притомская Набережная на ул. Н. Островского в районе строения №22к.1, ‒ говорится в сообщении кемеровского центра организации дорожного движения.

Ограничения будут действовать с 07:00 до 13:00 часов. Как объяснили корреспонденту AVOKADO в мэрии кузбасской столицы, данные меры будут предприняты из-за возложения цветов к вечному огню. Мероприятие приурочено к грядущему Дню защитника Отечества.