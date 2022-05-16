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Дорожники ограничат движение в центре Кемерова

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Власти кузбасской столицы предупредили об изменении движения в Центральном районе города 20 и 21 мая.

Согласно официальной информации, с 20:00 часов 20 мая до 23:00 часов 21 мая на двух участках в Кемерове будет запрещена стоянка автотранспорта. А именно:

  • по улице Арочной (от улицы Красной до дома №5 по улице Орджоникидзе);
  • по улице Притомская Набережная (от улицы Арочной дома №13 по улице Притомская Набережная).

Также 21 мая с 08:00 часов до 23:00 часов будет ограничено движение по улице Арочной (участок от улицы Красной до дома №5 по улице Орджоникидзе), сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.


Автомобилисты смогут сориентироваться по временным дорожным знакам.

Фото: Администрация города Кемерово

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