Дорожники ограничат движение в центре Кемерова

Согласно официальной информации, с 20:00 часов 20 мая до 23:00 часов 21 мая на двух участках в Кемерове будет запрещена стоянка автотранспорта. А именно:

по улице Арочной (от улицы Красной до дома №5 по улице Орджоникидзе);

по улице Притомская Набережная (от улицы Арочной дома №13 по улице Притомская Набережная).

Также 21 мая с 08:00 часов до 23:00 часов будет ограничено движение по улице Арочной (участок от улицы Красной до дома №5 по улице Орджоникидзе), сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Автомобилисты смогут сориентироваться по временным дорожным знакам.