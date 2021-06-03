Дорожники ограничат движение транспорта рядом с парком в Центральном районе Кемерова

Известно, что стоянка транспорта будет ограничена рядом с парком имени Г. К. Жукова. Действительно нововведение будет с 20:00 пятницы, 4 июня, по 16:00 следующего дня – субботы. Также на участке будет перекрыто и движение автомобилей – проезд ограничат с 6:00 до 16:00 субботы, 5 июня.

Уточняется, что меры будут действовать на участке дороги по улице Мичурина от улицы Красноармейской до улицы Васильева. Мероприятие, ставшее причиной внесения корректировок в движение транспорта в Кемерове, проведут в самом парке.

Кроме того, отмечается, что обо всех изменениях в движение транспорта в городе автомобилистов будут предупреждать временным выставлением соответствующих дорожных знаков.

Напомним, что ранее стало известно, что движение на кемеровской дороге будет перекрыто дважды за месяц.