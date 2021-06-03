Дорожники ограничат движение транспорта рядом с парком в Центральном районе Кемерова

0
Фото:  

Автомобилистам на время запретят ездить и парковаться на улице Мичурина. Меры, о которых сообщили специалисты ЦОДД, вводятся в областном центре Кузбасса из-за проведения спортивного мероприятия.

Известно, что стоянка транспорта будет ограничена рядом с парком имени Г. К. Жукова. Действительно нововведение будет с 20:00 пятницы, 4 июня, по 16:00 следующего дня – субботы. Также на участке будет перекрыто и движение автомобилей – проезд ограничат с 6:00 до 16:00 субботы, 5 июня.


Уточняется, что меры будут действовать на участке дороги по улице Мичурина от улицы Красноармейской до улицы Васильева. Мероприятие, ставшее причиной внесения корректировок в движение транспорта в Кемерове, проведут в самом парке.


Кроме того, отмечается, что обо всех изменениях в движение транспорта в городе автомобилистов будут предупреждать временным выставлением соответствующих дорожных знаков.


Напомним, что ранее стало известно, что движение на кемеровской дороге будет перекрыто дважды за месяц.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25719

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined